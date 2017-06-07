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اندلاع حريق هائل في مخزن دهانات بقرية العدلية
حريق محطة وقود

اندلاع حريق هائل في مخزن دهانات بقرية العدلية

2017-06-07 18:21:51
كتب - متابعات

شب حريق هائل في مخزن دهانات بقرية العدلية، التابعة لمركز دمياط، اليوم الأربعاء.
وسادت حالة من الذعر بين الأهالي بعد اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة، فيما تجمهر الأهالي في محاولة لإطفاء الحريق، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
ومن جانبها، دفعت قوات الحماية المدنية بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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