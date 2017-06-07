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لهذه الأسباب رفض النبي محمد السلطة حين عرضتها عليه قريش
عمرو خالد

لهذه الأسباب رفض النبي محمد السلطة حين عرضتها عليه قريش

2017-06-07 18:03:27
كتب - متابعات

تحدث الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن أسباب رفض النبي صلى الله عليه وسلم السلطة حين عرضتها عليه قريش.
وأوضح في برنامجه “نبي الرحمة والتسامح”، المذاع على قناة “إم بي سي”، أن قريش لجأت إلى المساومات، فاتفقت فيما بينها أن تعرض على النبي خمسة أشياء: “مال، نساء، وجاهة، حكم، علاجه، فكان رده: والله ما أريد شيئًا من هذا”.
كما ذكر أسباب رفض النبي للسلطة، “لأنه كان لايخطط لهذا من الأساس، لم تكن تلك غايته، ولا الهدف الذي يتطلع إليه أبدًا، بل كان يخطط ليصلح.. ثم بعد ذلك الملك لله.. يضعه حيث يشاء “قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء”، ولو كان قبل كان لأجبرهم على الإسلام وهذا يتنافى مع المبدأ القرآني العظيم “لا إكراه في الدين”.

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