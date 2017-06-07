اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحفل الذي ستحييه مساء اليوم الأربعاء المغنية الأمريكية آريانا جراندي بقاعة “هوتيل أكور ارينا” بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي من المتوقع أن يجذب ألآلاف من الشباب.

وتأتي هذه التدابير في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحفل الذي أحيته المغنية الأمريكية في 22 مايو بمدينة مانشستر البريطانية، وكذلك بعد هجمات لندن الدامية في الثالث من يونيو الجاري.

وقد اتخذت مديرية شرطة باريس إجراءات خاصة تشمل تحويلات مرورية وحظر ركن السيارات حول قاعة الاحتفال.

كما وجهت بمنع حقائب الظهر وبتفتيش حقائب اليد عند دخول قاعة الاحتفال وبنشر عناصر للشرطة بالزي الرسمي والمدني في أماكن التجمع المُحتملة للجماهير بعد انتهاء الحفل.

كانت آريانا جراندي قد أحيت مساء الأحد الماضي حفلا غنائيا تضامنا مع ضحايا هجوم مانشستر بمشاركة نجوم آخرين وذهبت عائدته التي بلغت مليوني جنيه إسترليني إلى الضحايا.

ومن المقرر أن تحيي أريانا جراندي حفلا أخر بعد غد الجمعة في مدينة ليون الفرنسية قبل أن تواصل جولتها العالمية التي تشمل أيضا البرتغال وأسبانيا وأمريكا الجنوبية.