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خالد الجندي: تغيير المنكر لا يكون بالشومة
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تغيير المنكر لا يكون بالشومة

2017-06-07 17:59:36
كتب - متابعات

اكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم، يعتبر من أخطر أجزاء كتاب الله، لأنه يدور حول الإنسان الصالح والمصلح.

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على شاشة “dmc”، اليوم الأربعاء، إن الكون لا يعمر بالصالحين، معقبًا: “دول ناس كيوت جميلة فى حالها، مش بيدخلوا فى حاجة”، لكن بالمصلحين الذين يقوموا بإصلاح السلبيات، ويدفعون إلى الخير ويغيرون المنكر.

وأردف “تغيير المنكر لا يكون بالشومة، وإنما بالإبلاغ عن المجرمين مهما تعرض الإنسان لمشاكل وعقبات”.

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