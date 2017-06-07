مميش: هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق 670 مليون دولار أرباحا2017-06-07 17:59:22
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، أن إدارة القناة تستهدف زيادة أعداد السفن العابرة للقناة اعتمادا على حجم الوفر الذي تحققه القناة لتلك السفن، والذي يصل إلى 12 يوما في زمن عبور السفينة بما يحقق للشركة المالكة للسفينة وفرا في الوقود وتكلفة التشغيل.
وأكد مميش أن السياسات التسويقية المرنة والحوافز التي تمنحها القناة للخطوط الملاحية قد نجحت في جذب 3200 سفينة لعبور قناة السويس خلال الفترة من أول عام 2006 وحتي نهاية شهر مايو الماضي 2017 حققتها معها إيرادات لعبور تلك السفن بلغت 670 مليون دولار.
وكان الفريق مهاب مميش، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس قد صعدوا اليوم علي ظهر سفينة الحاويات CMA CGM LOIRE القادمة من الولايات المتحدة ومتجهة إلي ماليزيا بحمولة 120 ألف طن وتحمل علي متنها 11 ألف حاوية في أول عبور لها لقناة السويس وتعد تلك الرحلة للسفينة باكورة رحلات خدمة ####CJX#### التابعة لمجموعة CMA CGM الملاحية الفرنسية بعد أن نجحت الهيئة من خلال سياستها التسويقية في جذب سفن هذه الخدمة البالغ عددها 17 سفينة لتقوم بعدد 104 رحلات عبور للقناة سنويا بدلا عن طريق رأس الرجاء الصالح الذي كانت تسلكه في الماضي.
وأهدى الفريق مميش درع قناة السويس إلى ربان السفينة بمناسبة عبور السفينة لأول مرة في قناة السويس، وأكد مميش أن قيام الشركات العالمية بتحويل خدماتها للعبور عبر قناة السويس هي بمثابة شهادة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذه السياسات التسويقية نجحت في التغلب على التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على معدلات التجارة العالمية.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس أن تمكن الهيئة من جذب الخدمة الجديدة يعد دليلا واضحا على سير الهيئة على الطريق الصحيح وإثبات أهميتها للعالم أجمع، موضحا أن الهيئة تعمل على جذب عملاء جدد من خلال التطوير المستمر للمجرى الملاحي ومنح بعض التخفيضات المدروسة بدقة من جانب الوحدة الاقتصادية بعد دراسة اقتصاديات سوق النقل البحري وحساب التوفير لشركات الملاحة العالمية بما يمكن الهيئة من تقديم خدمة مميزة وتنافسية خاصة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي اختصرت 11 ساعة من زمن عبور السفن.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بسوق الحاويات العالمية، حيث تخطط الهيئة لجذب خطوط ملاحية أخرى بما يزيد من موارد مصر من العملة الصعبة.
وقدم Zejko Pulicربان السفينة الشكر لإدارة قناة السويس على السياسات التسويقة المرنة، والتي كانت السبب الرئيسي في تحويل الشركة المالكة مسار الخدمة CJXإلى عبور قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح بما جعل رحلة الإبحار أكثر أمانا وأقل مسافة بما يساهم في وصول السفينة إلى وجهتها بشكل أسرع.
وقال إن القناة الجديدة حققت مكاسب كثيرة لشركات الملاحة العالمية من خلال تقليل زمن الانتظار وتقليل زمن العبور بقدر كبير.
وأوضح أن شركة CMA CGM الفرنسية تعد عميلا مميزا لقناة السويس حيث يصل إجمالي عدد السفن المملوكة للشركة الفرنسية والتي تعبر القناة 800 سفينة سنويا من بينهم 104 ضمن الخدمة الجديدة والتي تعبر أولى سفنها اليوم.
-
سامسونج تقدم رسميا 3 هواتف أندرويد جديدة
كشفت سامسونج عن سلسلة أجهزة غالاكسي J في أوروبا، تتضمن 3 هواتف أندرويد جديدة ستُطرح في الأسواق خلال الأشهر المقبلة: غالاكسي J3 وJ5 وJ7. وعلى الرغم من أن سامسونج أعلنت ...Wed, 07 Jun 2017 14:11:25 GMT
-
العلماء يكشفون حقيقة مضار وفوائد الخبز بنوعيه
قام علماء بدراسة تهدف إلى تحديد آثار تناول الخبز بنوعيه الأبيض والأسمر على صحة الإنسان وخلصوا إلى نتيجة “لون الخبز لا تأثير له”. وقد وجد العلماء أنه في حال تناول ...Wed, 07 Jun 2017 14:10:33 GMT
-
العلاقات الدبلوماسية مع قطر.. الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج
يأتي قرار عدد من الدول العربية والخليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، كاشفاً لعمق الأزمة والتحديات التي تشهدها منطقة الخليج وفي القلب منها مجلس التعاون ...Wed, 07 Jun 2017 10:14:20 GMT
-
إطلاق نار داخل البرلمان الإيراني وإلقاء القبض على المنفذ
شهدت إيران صباح الأربعاء حادثتي إطلاق نار منفصلتين، وقعت الأولى داخل البرلمان الإيراني، والثانية عند قبر الخميني جنوب البلاد. أفادت وسائل إعلام إيرانية، ...Wed, 07 Jun 2017 06:55:01 GMT
-
مايا نصري: اعشق "الملوخية".. والصحافة جزء من حياة الفنان
حلت الفنانة مايا نصرى ضيفة على حلقة جديدة من حلقات برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى يقدمه فادى إبراهيم، على إذاعة 9090، حيث قالت إن “الصحافة جزء من حياة الفنان، ...Wed, 07 Jun 2017 12:54:25 GMT
-
وداعا لأعراض الشيخوخة!
أكد علماء من جامعة روتشستر الأمريكية للبحوث أنهم توصلوا إلى معلومات جديدة تساعد على محاربة أعراض الضمور العضلي الذي يصيب الإنسان في سن الشيخوخة. وخلال إحدى الندوات ...Wed, 07 Jun 2017 14:10:46 GMT
-
مفكر فرنسي: لهذه الأسباب "الإسلام السياسي" فكرة كارثية
يَتحدث الكاتب والمُفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، عن الإسلام، الذي قال عنه إنه يحترم الدين الإسلامي، إلا أنه يعتقد أن الإسلام السياسي أي صياغة القوانين وإقامة ...Wed, 07 Jun 2017 14:43:56 GMT
-
علماء يفجرون مفاجأة بشأن "مشاعر الموت"
يملأ احتمال الموت معظمنا بالخوف، لكن دراسة جديدة وجدت أن كثيرا من الناس الذين يكونون على شفير الموت، يعيشون تجربة مشاعر إيجابية أكبر مما نتوقع. واستندت الدراسة، ...Wed, 07 Jun 2017 14:28:00 GMT
-
أبل تجد حلا لمعضلة شاشات آي فون المكسّرة
أعلنت شركة “أبل” الأميركية أن إصلاح شاشات الآيفون سيصبح أمرا سهلا، وذلك بعدما سجلت عددا كبيرا من الشكاوى حول المشاكل التي يعاني منها العملاء بعد إصابة شاشات ...Wed, 07 Jun 2017 14:28:00 GMT