أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، أن إدارة القناة تستهدف زيادة أعداد السفن العابرة للقناة اعتمادا على حجم الوفر الذي تحققه القناة لتلك السفن، والذي يصل إلى 12 يوما في زمن عبور السفينة بما يحقق للشركة المالكة للسفينة وفرا في الوقود وتكلفة التشغيل.

وأكد مميش أن السياسات التسويقية المرنة والحوافز التي تمنحها القناة للخطوط الملاحية قد نجحت في جذب 3200 سفينة لعبور قناة السويس خلال الفترة من أول عام 2006 وحتي نهاية شهر مايو الماضي 2017 حققتها معها إيرادات لعبور تلك السفن بلغت 670 مليون دولار.

وكان الفريق مهاب مميش، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس قد صعدوا اليوم علي ظهر سفينة الحاويات CMA CGM LOIRE القادمة من الولايات المتحدة ومتجهة إلي ماليزيا بحمولة 120 ألف طن وتحمل علي متنها 11 ألف حاوية في أول عبور لها لقناة السويس وتعد تلك الرحلة للسفينة باكورة رحلات خدمة ####CJX#### التابعة لمجموعة CMA CGM الملاحية الفرنسية بعد أن نجحت الهيئة من خلال سياستها التسويقية في جذب سفن هذه الخدمة البالغ عددها 17 سفينة لتقوم بعدد 104 رحلات عبور للقناة سنويا بدلا عن طريق رأس الرجاء الصالح الذي كانت تسلكه في الماضي.

وأهدى الفريق مميش درع قناة السويس إلى ربان السفينة بمناسبة عبور السفينة لأول مرة في قناة السويس، وأكد مميش أن قيام الشركات العالمية بتحويل خدماتها للعبور عبر قناة السويس هي بمثابة شهادة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذه السياسات التسويقية نجحت في التغلب على التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على معدلات التجارة العالمية.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس أن تمكن الهيئة من جذب الخدمة الجديدة يعد دليلا واضحا على سير الهيئة على الطريق الصحيح وإثبات أهميتها للعالم أجمع، موضحا أن الهيئة تعمل على جذب عملاء جدد من خلال التطوير المستمر للمجرى الملاحي ومنح بعض التخفيضات المدروسة بدقة من جانب الوحدة الاقتصادية بعد دراسة اقتصاديات سوق النقل البحري وحساب التوفير لشركات الملاحة العالمية بما يمكن الهيئة من تقديم خدمة مميزة وتنافسية خاصة عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي اختصرت 11 ساعة من زمن عبور السفن.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بسوق الحاويات العالمية، حيث تخطط الهيئة لجذب خطوط ملاحية أخرى بما يزيد من موارد مصر من العملة الصعبة.

وقدم Zejko Pulicربان السفينة الشكر لإدارة قناة السويس على السياسات التسويقة المرنة، والتي كانت السبب الرئيسي في تحويل الشركة المالكة مسار الخدمة CJXإلى عبور قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح بما جعل رحلة الإبحار أكثر أمانا وأقل مسافة بما يساهم في وصول السفينة إلى وجهتها بشكل أسرع.

وقال إن القناة الجديدة حققت مكاسب كثيرة لشركات الملاحة العالمية من خلال تقليل زمن الانتظار وتقليل زمن العبور بقدر كبير.

وأوضح أن شركة CMA CGM الفرنسية تعد عميلا مميزا لقناة السويس حيث يصل إجمالي عدد السفن المملوكة للشركة الفرنسية والتي تعبر القناة 800 سفينة سنويا من بينهم 104 ضمن الخدمة الجديدة والتي تعبر أولى سفنها اليوم.