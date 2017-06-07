أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، موقف السودان الثابت وتضامنه الكامل مع المجتمع الدولي في مساندة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنف والتطرف الذي يخالف الأديان والقيم الإنساني.

وقال الوزير - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ بسفير فرنسا لدى الخرطوم برونو أوبير، بمناسبة انتهاء فترة عمله - إن العلاقات بين السودان وفرنسا ذات بعد تاريخي متجذر كان له الأثر الكبير في تطويرها وتقويتها .

من جانبه، قال السفير الفرنسي إن العلاقات بين البلدين تشهد مجالات تعاون مشترك في برنامج تعليم اللغة الفرنسية في مرحلة التعليم الأساسي، بجانب مشروعات خاصة بالآثار، مؤكدا أن هذا يعتبر نافذة مشرفة في تاريخ العلاقات السودانيه الفرنسية وسيفتح أبواب جديدة لمستوى الشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد السفير بالتعاون الذي وجده من المسئولين السودانيين طوال فترة عمله، متمنيا أن تشهد العلاقات مستقبلا المزيد من التطور، خدمة للمصالح المشتركه بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.