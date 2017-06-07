أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن موسكو ترى توفر كل الشروط اللازمة لقبول إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في أحد القمم القادمة للمنظمة.

وقال أوشاكوف -خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- “نحن نعتقد أن الموضوع المتعلق بطلب إيران للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون سوف يناقش، فالإيرانيون يشاركون بنشاط في أعمال المنظمة كمراقب منذ عام 2005”.

وأضاف “أن إيران قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى المنظمة في عام 2008، وروسيا ترى أن كل الشروط متوفرة لذلك”.

وأكد أنه إذا لم تتم مناقشة هذا الموضوع في قمة المنظمة هذه المرة في أستانا، فربما يتم ذلك في سياق القمم المقبلة لاتخاذ قرار بشأن قبول إيران كعضو كامل العضوية”.