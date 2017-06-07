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تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. موجة حارة قادمة
ارتفاع درجة الحرارة ـ الطقس ـ المناح ـ الارصاد

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. موجة حارة قادمة

2017-06-07 17:05:37
كتب - متابعات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء أن البلاد ستتعرض لموجة حارة بدءًا من اليوم وحتي السبت المقبل.
ولفت الدكتور وحيد سعودي المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إلى أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من السبت، ناصحا المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وبقدر الأماكن ما بين وقتي الظهيرة والعصر.
كما نصح بعدم الجلوس في المناطق المغلقة سيئة التهوية، خاصة لمرضي الصدر، ومناشدًا قائدي السيارات عدم ملء الإطارات بالهواء بشكل زائد عن الحد اللازم، تجنبًا لزيادة الضغط الجوي داخلها، ما يؤدي إلى انفجارها مع الارتفاع في درجات الحرارة.

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