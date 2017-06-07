رأى أحد الشباب المشاركين في احتفالية إزالة التعديات على أراضي الدولة، بعض الأعمال الدرامية، واصفًا إياها بالإرهاب، قائلا: “الأعمال اللي زي عبده موتة ده إرهاب من نوع جديد نتعرض له”.

فيما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التليفزيون المصري عليه أعباء ضخمة، حيث إنه مؤسسة لا تهدف للربح، منوهًا إلى أن الإعلام كان صناعة قديمًا، ولكن الوضع تغير الآن، مضيفًا: “ومحدش يزعل مني من الفنانين ده رأي شباب مصر”.