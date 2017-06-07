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توريد 142 الف و15 طن قمح إلي 22 شونة في المنوفية
قمح ‎

توريد 142 الف و15 طن قمح إلي 22 شونة في المنوفية

2017-06-07 16:54:26
كتب - متابعات

أكد المهندس أحمد حسين مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد 142 الف و15 طن و739 كيلو قمح إلي 22 شونة وصومعه بمراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم حصاد جميع حقول القمح المنزرعة بالمحافظة بمساحة 113 الف و 111 فدان قمح، مشيرا إلى أن نسبة توريد القمح تضاعفت عن العام الماضي والذي قد وصل في نفس الوقت من العام الماضي إلي 129 الف و672 طن و476 كيلو قمح .

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