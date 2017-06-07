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حادث يتسبب في تكدس الطريق الدائري اتجاه المرج
الطريق الدائري - المرور - القاهرة

حادث يتسبب في تكدس الطريق الدائري اتجاه المرج

2017-06-07 16:48:47
كتب - متابعات

تسبب حادث في تكدس الطريق الدائري اتجاه المرج بعد انقلاب سيارة “فنطاس” محملة بـ”الشبة السائلة “فى مدخل نزلة شبرا الخيمة المؤدية لطريق مصر إسكندرية الزراعي.
كما انتقل النقيب نصر الدين محمد بإدارة الطرق والمنافذ و قوات المرور والحماية المدنية لمكان الحادث وتم الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتم نقل السائق لمستشفى قليوب المركزى لتلقى العلاج.

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متابعات
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