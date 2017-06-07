مفكر فرنسي: لهذه الأسباب "الإسلام السياسي" فكرة كارثية

يَتحدث الكاتب والمُفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، عن الإسلام، الذي قال عنه إنه يحترم الدين الإسلامي، إلا أنه يعتقد أن الإسلام السياسي أي صياغة القوانين وإقامة ...