أبل تجد حلا لمعضلة شاشات آي فون المكسّرة2017-06-07 16:17:26
أعلنت شركة “أبل” الأميركية أن إصلاح شاشات الآيفون سيصبح أمرا سهلا، وذلك بعدما سجلت عددا كبيرا من الشكاوى حول المشاكل التي يعاني منها العملاء بعد إصابة شاشات هواتفهم بضرر.
ووفق ما نقلته رويترز، فإن عملاء شركة أبل يعانون من مشاكل الانتظار لمدة طويلة من أجل تصليح شاشات هواتفهم، على اعتبار أن الخدمة غير متوفرة في عدد قليل جدا من المحلات.
ووفق الخبر الذي حصلت عليه “رويترز” ووصفته بـ”الحصري”، فإنه بحلول نهاية عام 2017، ستضع أبل آلاتها الخاصة لتصليح تصدع زجاج شاشات آيفون في حوالي 400 مركز إصلاح في 25 بلدا.
وقال أحد المدراء التنفيذيين بالشركة الأميركية إن أول المستفيدين من هذه الآلة متجر “بيست باي” المختص في الإلكترونيات، ومقره مدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا.
ويأتي هذا الإعلان من أبل بعد أن طالبت 8 ولايات أميركية بـ”الحق في الإصلاح” الذي يهدف إلى فتح متاجر متخصصة في إصلاح هذا النوع من المشاكل الشائعة.
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