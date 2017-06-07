حذر خبراء التكنولوجيا من أن الهاكرز بإمكانهم السيطرة على الأسلحة الذرية البريطانية واستخدامها لشن حرب نووية عالمية “كارثية”.

وفي تقرير نشر اليوم، قال المجلس البريطاني الأمريكي للمعلومات الأمنية (BASIC)، إن الجواسيس السيبرانيين، بإمكانهم التحكم في الأنظمة التي تغذي غواصات “ترايدنت” التابعة لأسطول المملكة المتحدة، ومن ثم شن هجمات مدمرة.

وقال التقرير إن وتيرة التغيير التكنولوجي أصبحت كبيرة بدرجة تجعل حتى الغواصات الأحدث تتعرض لهجمات غير متوقعة من قبل قراصنة الانترنت باستخدام التقنيات التي لم يستعد لها الأسطول العسكري.

وأضاف التقرير “إن نجاح الهجوم السيبراني يمكن أن يؤدي إلى إفشال العمليات ومقتل العسكريين وحتى التبادل الكارثي لإطلاق الصواريخ النووية”.

ومع ذلك، يعتقد المجلس البريطاني الأمريكي للمعلومات الأمنية أن “نشطاء الهاكرز” ومجرمي الانترنت لا يمتلكون حاليا المهارات الكافية لـ”تنفيذ العمليات على النحو المطلوب ومجاراة التطورات ذات الصلة باختراق أنظمة ترايدنت، نظرا لعدم ربط الغواصات بشبكة الإنترنت أثناء المناوبات القتالية، وهذا يعني أن أي هجوم يمكن أن تتعرض له الغواصات من المرجح أن تنفذه دولة منافسة للمملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع شبكات الاستخبارات.

وتمضي الغواصات النووية أكثر من نصف وقتها في البحر، ولا يعرف موقعها الفعلي سوى عدد قليل من أفراد الطاقم حيث أنها غير متصلة بالانترنت وبالتالي من الصعب تحديد موقعها، ناهيك عن الإختراق.

بيد أنه من الممكن “حقن” البرامج الضارة التي يمكنها أن تشكل خطرا على نظم الغواصة عندما تكون الأخيرة على الشاطئ، وهذه البرمجيات الخبيثة يتم تفعيلها عن طريق الإتصالات الراديوية المرسلة في الأوقات الحرجة.

وقال ديس براون، وزير الدفاع البريطاني السابق، لصحيفة الغارديان إن قرصنة غواصة نووية يشكل تهديدا حقيقيا.