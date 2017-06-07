وفاة 360 شخصا جراء موجة الطقس الحار في الهند خلال أسبوع2017-06-07 16:06:24
لقي ما يقرب من 360 شخصا مصرعهم في الهند خلال أسبوع جراء موجة الطقس الحار، التي تجتاح البلاد.
وذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن درجة الحرارة في بعض المناطق بالهند وصلت إلى 48 درجة مئوية، مشيرة إلي وفاة العديد من الأشخاص نتيجة تعرضهم لضربة الشمس.
وتوقع خبراء الأرصاد في الهند استمرار الموجة الحارة لأسبوع آخر على الأقل، مناشدين المواطنين البقاء في منازلهم خلال أوقات الظهيرة.
يذكر أن 500 شخص على الأقل لقوا مصرعهم خلال عام 2015 إثر تعرضهم للإصابة بضربات الشمس في ولايتي تيلانغانا وأندرا براديش الجنوبيتين.
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