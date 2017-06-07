 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 04:24 مساءً
روابط سريعة
وفاة 360 شخصا جراء موجة الطقس الحار في الهند خلال أسبوع
موجة حارة في البرازيل ‎

وفاة 360 شخصا جراء موجة الطقس الحار في الهند خلال أسبوع

2017-06-07 16:06:24
خاص - محيط

لقي ما يقرب من 360 شخصا مصرعهم في الهند خلال أسبوع جراء موجة الطقس الحار، التي تجتاح البلاد.

وذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن درجة الحرارة في بعض المناطق بالهند وصلت إلى 48 درجة مئوية، مشيرة إلي وفاة العديد من الأشخاص نتيجة تعرضهم لضربة الشمس.

وتوقع خبراء الأرصاد في الهند استمرار الموجة الحارة لأسبوع آخر على الأقل، مناشدين المواطنين البقاء في منازلهم خلال أوقات الظهيرة.

يذكر أن 500 شخص على الأقل لقوا مصرعهم خلال عام 2015 إثر تعرضهم للإصابة بضربات الشمس في ولايتي تيلانغانا وأندرا براديش الجنوبيتين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3