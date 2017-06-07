المرضى يتحكمون بنظام الرعاية الصحية بفضل تقنية الجيل الخامس2017-06-07 15:28:50
أظهرت آخر الدراسات أن المرضى يعتقدون بأن المعاينة على الانترنت قد تخفف من الآثار السلبية الناتجة عن الوقت الطويل للانتظار
وسيتمكن العملاء من التحكم بوضعهم الصحي ومراقبته بشكل أفضل مع الأجهزة القابلة للارتداء عند تطوير تقنية الجيل الخامس.
ونشرت إريكسون أحدث تقاريرها عن مختبرات العملاء تحت عنوان “من الرعاية الصحية إلى الرعاية المنزلية”. حيث يكشف هذا التقرير الستار عن رؤى العملاء حول تأثير تقنية الجيل الخامس على الرعاية الصحية المستقبلية وعن تحولها الرقمي عبر الرعاية الوقائية، الروتينية والعناية الصحية في مرحلة ما بعد الجراحة.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الحيوي لشبكة الجيل الجديد في مجال التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى زيادة فعالية التحول في منظومة من الإنذارات، وردود الفعل، والاتصالات المتنقلة والكمون المنخفض. بحيث تلعب الشبكات دوراً رئيسياً بمثابة المركبة التي تنقل مجموعة من التطبيقات ومن ضمنها الشاشة التي يمكن التحكم فيها عن بعد من خلال الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، والعمليات الجراحية التي تجري عن بعد من خلال الروبوت.
وتتضمن نتائج البحث، لامركزية الرعاية الطبية عن طريق نقلها من المستشفيات إلى المنازل، كما يتم تركيز بيانات المرضى، بحيث تتحول المستشفيات إلى مراكز للبيانات، إضافة إلى الدور الحيوي لتعزيز استقلالية الأجهزة القابلة للارتداء والعلاج عن بعد في دعم دور تكنولوجيا الجيل الخامس لتزويد المرضى بالخدمات الموثوقة والآمنة. ويؤدي ارتفاع سقف التوقعات لدى العملاء، مع النفاذ إلى بيانات المرضى في أي وقت كان، وزيادة استخدام الانترنت، إلى منح اللاعبين الغير تقليديين القدرة على التأثير في قطاع الرعاية الطبية.
ويغطي هذا التقرير وجهات نظر مختلفة تم جمعها من خلال استبيان الكتروني لـ4500 مستخدم لحزمة الاتصالات المتنقلة العريضة/الأجهزة الذكية المتطورة في كل من ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى استبيان على الأنترنت لـ900 من أصحاب القرارات في ستة قطاعات رئيسية بهذه الدول وهي: الرعاية الصحية، التأمين، شركات التكنولوجيا الطبية، مشغلي الاتصالات، مطوري ومجمعي التطبيقات والهيئات التنظيمية الحكومية.
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