نادال يتأهل لنصف نهائي رولان جاروس بعد انسحاب بابلو كارينيو للإصابة2017-06-07 15:25:56
تأهل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال المصنف الرابع عالميا، اليوم الأربعاء، لنصف نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، إثر انسحاب مواطنه بابلو كارينيو بوستا في المجموعة الثانية للإصابة.
ويمثل نادال أول المتأهلين للمربع الذهبي، بحثا عن لقبه العاشر في البطولة..وكان نادال متقدما في المباراة بواقع 6-2 و2-0 ، قبل انسحاب كارينيو، المصنف 21 عالميا، وذلك بعد مرور 51 دقيقة.
واستهل “الماتادور” المجموعة الأولى بكسر للإرسال ليتفوق مبكرا 2-0..لكن كارينيو نجح في العودة بعدما رد الكسر لنادال لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يكرر الأخير تفوقه ويعود ليتقدم 4-1، ليسهل هذا الأمر طريقه للفوز بالمجموعة 6-2.
بعد ذلك طلب كارينيو، الذي شارك للمرة الأولى في ربع نهائي بطولة جراند سلام، وقتا للعلاج الطبي، لكنه لم يصمد سوى شوطين قبل الانسحاب من المباراة، التي لم يفز فيها ولو مرة بأي من إرساله، لشعوره بألم في منطقة البطن.
ويعد هذا نصف النهائي رقم 25 لنادال في البطولات الكبرى، والعاشر له في رولان جاروس، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذه الأرقام، محققا كذلك انتصاره رقم 100 بها.
كما أصبح خامس لاعب في التاريخ يتأهل عشر مرات للدور نصف النهائي في بطولة جراند سلام بعد زميليه المعاصرين السويسري روجيه فيدرير والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأمريكيين جيمي كونرز وآندري أجاسي.
وبهذا الشكل سيواجه نادال في نصف النهائي الفائز من لقاء ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، والنمساوي دومينيك تيم السابع عالميا والوحيد الذي فاز عليه هذا العام على الملاعب الترابية.
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