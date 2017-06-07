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برلماني: كل التعديات السابقة على أراضي الدولة كانت بمساعدة المحليات
ازالة تعديات ببرج العرب‎

برلماني: كل التعديات السابقة على أراضي الدولة كانت بمساعدة المحليات

2017-06-07 15:33:20
كتب - متابعات

قال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مازال توجد الكثير من التعديات على أراضي الدولة وخاصة الزراعية، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأفدنة المتعدى عليها، ولم يتم استردادها في المحافظات مثل الفيوم والمنوفية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “أون لايف”، اليوم الأربعاء، إن كل التعديات السابقة على أراضي الدولة كانت بمساعدة المحليات، موضحا أن المحليات بها فساد متراكم منذ سنوات كثيرة مما يتطلب سرعة تطبيق قانون المحليات لكونه يحتوى على مواد كثيرة تقضي على فساد الماضي بالكامل.

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