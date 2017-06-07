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الانتهاء من محطات صرف صحي في 8 قرى بدمياط بتكلفة 170 مليون جنيه
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الانتهاء من محطات صرف صحي في 8 قرى بدمياط بتكلفة 170 مليون جنيه

2017-06-07 15:01:17
كتب - متابعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي وخطوط الطرد والشبكات في 8 قرى بمحافظة دمياط، ومن المقرر دخولها الخدمة نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي - وفقا لبيان للوزارة اليوم - أن المشروعات التي تم الانتهاء منها ومن المقرر دخولها الخدمة نهاية الشهر الجاري، في محافظة دمياط، تقع في قرى (العبيدية – البستان – الباز – السلام – علي الدين – السالمية والنجارين – كفر تقي) وتخدم نحو 50 ألف نسمة.

ولفت اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن تكلفة هذه المشروعات بلغت نحو 170 مليون جنيه، لافتا إلى أن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في محافظة دمياط تتجاوز 38 % وستزيد هذه النسبة لتتعدى 69 % بنهاية العام الحالي.

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