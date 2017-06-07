حلت الفنانة مايا نصرى ضيفة على حلقة جديدة من حلقات برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى يقدمه فادى إبراهيم، على إذاعة 9090، حيث قالت إن “الصحافة جزء من حياة الفنان، وعلاقتى لطيفة مع الصحافة المصرية والعربية، ودائما هناك تواصل فيما بيننا، و أن الصحافة هى المرآة الحقيقية للفنان”.

واضافت “نصر”انا اسعى دائما لابعاد اولادى عن الصحافة، حيث انهم مازالوا صغار على ان يصبحوا شخصيات عامة، وقد يتغير الوضع بعد ذلك.

واختارت مايا أن تكون مجلتها مخصصة للأسرة، وسيكون أطفالها هم نجوم غلاف أول عدد من المجلة ، كما سيتضمن حوار مع الفنانة منى ذكى الزوجة والام وبعد ذلك المطربة اصالة ونوال الزغبي وهكذا، وسارصد دور الزوج فى الحياة الاسرية للفنانات، ودورهم مع ابناءهم وفى حياتهم الخاصة.

واعشق “الملوخية المصرية” لانها مختلفة تماما عن “اللبنانية”، والفراخ المحمرة على الطريقة المصرية.