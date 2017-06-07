 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 02:42 مساءً
روابط سريعة
«الهجرة»: 60 شكوى للمصريين في قطر
نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

«الهجرة»: 60 شكوى للمصريين في قطر

2017-06-07 14:42:09
متابعات

أعلنت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أنها قد تلقت 60 شكوى لمواطنين مصريين مقيمين في قطر، من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى الوزارة، نافية أن يكون هناك اخطارات حول تسريح عمالة مصرية.
وأشارت الوزارة في بيانا لها، إلى أن الشكاوى المقدمة تتضمن حالات ذعر وتخوف من القرار قطع العلاقات والتساؤل حول مستقبل الأوضاع وكيفية العودة لمصر والاستفسار عن محاذير السفر لقطر والمعاملات البنكية.
وكانت الوزارة قد دشنت خطي هاتف “19787”، و“00233036436” لاستقبال شكاوى المصريين حول قطر .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3