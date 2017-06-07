«الهجرة»: 60 شكوى للمصريين في قطر2017-06-07 14:42:09
أعلنت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أنها قد تلقت 60 شكوى لمواطنين مصريين مقيمين في قطر، من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى الوزارة، نافية أن يكون هناك اخطارات حول تسريح عمالة مصرية.
وأشارت الوزارة في بيانا لها، إلى أن الشكاوى المقدمة تتضمن حالات ذعر وتخوف من القرار قطع العلاقات والتساؤل حول مستقبل الأوضاع وكيفية العودة لمصر والاستفسار عن محاذير السفر لقطر والمعاملات البنكية.
وكانت الوزارة قد دشنت خطي هاتف “19787”، و“00233036436” لاستقبال شكاوى المصريين حول قطر .
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