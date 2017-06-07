قالت الفنانة مى نور الشريف، إن خالتها الفنانة نورا، لم تفكر مطلقا العودة للميديا مرة أخرى، وأنها تغضب للغاية لمجرد أن تُلتقط لها صورة وتنتشر فى الميديا.

وأوضحت مى نور الشريف خلال استضافتها مع الإذاعى محمد نشأت فى برنامج “روق يومك” المذاع على الراديو 9090، أن والدها الفنان القدير نور الشريف هو من اكتشفها وشجعها على التمثيل، موضحة أن عائلتها مترابطة للغاية حتى فى فترة انفصال والدتها الفنانة بوسى عن والدها، كانت العائلة مترابطة.

ولفتت إلى أن هناك أفلام تفضل أن تشاهدها للفنان نور الشريف منها: كتيبة الإعدام، حبيبى دائما، قصر الشوق، ومسلسل الحاج متولى، ومسلسل عمر بن عبد العزيز.