 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 02:50 مساءً
روابط سريعة
مي نور الشريف: انا من عائلة مترابطة
مي نور الشريف

مي نور الشريف: انا من عائلة مترابطة

2017-06-07 14:35:21
كتب - متابعات

قالت الفنانة مى نور الشريف، إن خالتها الفنانة نورا، لم تفكر مطلقا العودة للميديا مرة أخرى، وأنها تغضب للغاية لمجرد أن تُلتقط لها صورة وتنتشر فى الميديا.
وأوضحت مى نور الشريف خلال استضافتها مع الإذاعى محمد نشأت فى برنامج “روق يومك” المذاع على الراديو 9090، أن والدها الفنان القدير نور الشريف هو من اكتشفها وشجعها على التمثيل، موضحة أن عائلتها مترابطة للغاية حتى فى فترة انفصال والدتها الفنانة بوسى عن والدها، كانت العائلة مترابطة.

ولفتت إلى أن هناك أفلام تفضل أن تشاهدها للفنان نور الشريف منها: كتيبة الإعدام، حبيبى دائما، قصر الشوق، ومسلسل الحاج متولى، ومسلسل عمر بن عبد العزيز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3