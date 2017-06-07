كشف الإعلامى خيرى رمضان تفاصيل خاصة بحياته الشخصية والعملية، والفرق بين العمل فى الإعلام والصحافة.

وقال “رمضان”خلال حواره ببرنامج “سابقا”، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، على إذاعة 9090 “مفيش ملك حاليا لبرامج التوك شو حاليا، نجوم التوك شو فى المؤخرة، يعنى التنافس فى الديل، أنا بتابع على السوشيال ميديا بتقول إن وائل الإبراشى هو الأول حاليا، لأنه بيقعد 5 ساعات على الهواء”.

وأضاف: “المجتمع مش محتاج اللى بيقدمه وائل الإبراشى فى برنامجه، لكن للأسف الناس بتتفرج عليه، وده بسبب التناقض اللى عندهم، وعشان كده هو ناجح، وتلاقى الناس بتتصل بيه الساعة 3 الفجر وتقوله انت ليه بتناقش القضية دى”.

وعن عمله فى بلاط صاحبة الجلالة، أوضح الكاتب الصحفى: “عمرى ما نسيت الصحافة، لكن بعدت عنها، وحشنى جدا الكتابة الصحفية، لكن حاليًا معنديش طاقة إيجابية”.

وبالنسبة لتقييمه لاختيارات الهيئات الإعلامية، أكد رمضان أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد يحظى باحترام جموع الصحفيين، وأنه تم اختياره لعدم وجود أى بديل له لتولى مهمة المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.

وعن حياته الشخصية، قال: “الدنيا اعطتنى ولادى، أكتر حاجة وأحلى فى الدنيا بتفرحنى، وكان نفسى يكون عندى 7 أو 8 عيال، لما أكون مش محتاج وأكون قادر أصرف عليهم، وخدت منى راحة البال، لم يعد هناك اى راحة بال على الاطلاق،وذلك من لحظة ما علمت حقيقة الواقع الذى نعيش فيه واكثر ما يشغلنى حاليا هو مستقبل أولادى وأحفادى، خايف على مستقبل أولادنا”.

وتابع: “وآخر يوم ليا على الشاشة، همسك ورقة وقلم وهفضل أكتب، فى حاجات كتير أعرفها ولسه عايز أكتبها، ولن أقبل أى منصب، حتى لو فى منصب رئيس التحرير، وهرجع السنة دى لشغلى فى الأهرام”.