طرحت شركه “QNAP “المتخصصة فى تقديم أجهزة الشبكات النوعيه ووحدات التخزين الشبكي أول وحدة تخزين شبكي في العالم بنظام التشغيل المزدوج TS-453A ومجموعة TS-451+ و التي توفر أداء عالياً وحلولاً تخزينية قابلة للتوسع للمستخدمين في الشركات الصغيرة و المتوسطه والمستخدمين المنزليين بتكلفة هى الاقل فى السوق و التى من المتوقع ان تحدث طفرة فى الاداء للشركات لتقليل تكاليف التشغيل .

وقالت منتهى يانج مديرة مبيعات منطقة الشرق الأوسط بشركة QNAP اننا نستهدف تطوير اداء الشركات من خلال توفير وحدات تحقق لهم درجات عالية من السرعه و الكفاءة فى انجاز الاعمال وتوفير الوقت و التكلفة مما يحقق للشركات درجه عالية من التنافسية .

كما نحرص على تقديم عروض شاملة من حلول وحدات التخزين الشبكي (NAS) ومسجلات الفيديو الشبكية (NVR) المتطورة التي تتسم بسهولة الاستخدام، ومتانة التشغيل، وسعة التخزين العالية

و اضافت اننا نؤمن باهمية السوق المصرى و قدراته الكبيرة على النمو و لدينا استراتيجية موسعه لدعم الشركاء داخل السوق المصرى و سنستمر فى مساعدة كافة عملاءنا على تطوير وتحسين خدماتهم تحت شعار الابداع التكنولوجى للجميع ونعمل مع شركائنا لتحقيق هذه الرؤى وجعله واقعا ملموسا .

وتدمج QNAP بين التقنيات والتصاميم للخروج بمنتجات نوعية تعمل بفاعلية على تحسين كفاءة العمل في مجال مشاركة الملفات، والتطبيقات الظاهرية، وإدارة التخزين والمراقبة في بيئات العمل، فضلاً عن إثراء عالم الترفيه المنزلي من خلال مركز الوسائط المتعددة الذي يحقق للمستخدم تجربة ممتعة.