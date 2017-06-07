غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 64 قطريا من المقيمين بالقاهرة، متجهين إلى الكويت والأردن وسلطنة عمان ومنها إلى الدوحة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية بوقف العلاقات مع قطر، ومنع استقبال الرحلات الجوية أو سفر الخطوط الوطنية المصرية إلى الدوحة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر 33 راكبا قطريا علي الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت، و8 ركاب على الخطوط العمانية المتجهة إلي مسقط، و25 قطريا على الخطوط الأردنية المتجهة إلى عمان، وسيقوم القطريون بالسفر إلى الدوحة عبر تلك البلاد بسبب صدور قرار وقف العلاقات بين البلدين، حيث قرروا العودة إلى الدوحة لحين تحسن الأحوال .

