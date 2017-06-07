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إلغاء 3 رحلات دولية في مطار القاهرة
مطار القاهرة

إلغاء 3 رحلات دولية في مطار القاهرة

2017-06-07 14:22:06

صرح مصدر مطلع في مطار القاهرة الدولي، بأن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، تلقت إخطارين من شركة المصرية العالمية، بإلغاء رحلتها رقم 486 المتجهة إلى القصيم، والرحلة رقم 930 المتجهة إلى ميلانو، وإخطار من شركة طيران النيل، بإلغاء رحلتها رقم 113 المتجهة إلى ينبع.

وعلى الفور أمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة التنسيق لإمكانية سفر الركاب على متن رحلات أخرى.

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