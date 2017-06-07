 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 02:41 مساءً
روابط سريعة
برلماني روسي: جاهزون لتعديل التشريعات لحماية المجتمع المدني
البرلمان الروسي- روسيا

برلماني روسي: جاهزون لتعديل التشريعات لحماية المجتمع المدني

2017-06-07 14:24:10
أ ش أ

أعلن أندرية كليشاس رئيس لجنة التشريعات الدستورية وبناء الدولة في مجلس الاتحاد “الشيوخ” الروسي، اليوم  الاربعاء أن المجلس على استعداد لإدخال تعديلات على التشريعات القائمة، إذا كان من الضروري تغيير القوانين الحالية لحماية المجتمع المدني من التدخل الخارجي.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنه في وقت سابق اليوم أعلنت الإدارة الصحفية لمجلس الاتحاد عقد جلسة استماع تخصص لمنع التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لروسيا، ومن المتوقع أن يتم مناقشة أدوات التدخل الجديدة في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ومسائل استخدام الدول الأجنبية للحجج والذرائع الإنسانية، واستخدام الإجراءات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية، وغيرها من الإجراءات غير العسكرية بالإضافة إلى القوة الناعمة.

وأكد كليشاس، أن نتائج جلسة البرلمان هذه، والتوصيات الموضوعية التي تصدر عنها، ستقدم للحكومة والهيئات التنفيذية ومكتب المدعي العام، والتي تهدف إلى تعزيز السيادة وحماية حقوق وحرية مواطنينا، وإذا رأينا ذلك ضروريا، سنكون على استعداد لبدء تغييرات في التشريعات، مما سيسمح بتعزيز مؤسساتنا في المجتمع المدني وحمايتها من الضغوط الخارجية.

وأضاف أن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشئون الداخلية لروسيا هي قضية رئيسية.

وقال كليشاس إن لدينا أدلة كثيرة تسمح لنا بالقول إن التدخل في الشئون الداخلية الروسية هو جزء معتاد من الدول الأجنبية، وتعد على النظام الدستورى، وفي هذه الحالة، نرى أن الدولة ملزمة ببساطة باستخدام كل المصادر المتاحة لحماية سيادتها.

وكان قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي “ناتو” قد يتدخلون في الحملة الانتخابات الرئاسة الروسية في العام المقبل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3