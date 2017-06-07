أعلن أندرية كليشاس رئيس لجنة التشريعات الدستورية وبناء الدولة في مجلس الاتحاد “الشيوخ” الروسي، اليوم الاربعاء أن المجلس على استعداد لإدخال تعديلات على التشريعات القائمة، إذا كان من الضروري تغيير القوانين الحالية لحماية المجتمع المدني من التدخل الخارجي.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنه في وقت سابق اليوم أعلنت الإدارة الصحفية لمجلس الاتحاد عقد جلسة استماع تخصص لمنع التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لروسيا، ومن المتوقع أن يتم مناقشة أدوات التدخل الجديدة في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ومسائل استخدام الدول الأجنبية للحجج والذرائع الإنسانية، واستخدام الإجراءات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية، وغيرها من الإجراءات غير العسكرية بالإضافة إلى القوة الناعمة.

وأكد كليشاس، أن نتائج جلسة البرلمان هذه، والتوصيات الموضوعية التي تصدر عنها، ستقدم للحكومة والهيئات التنفيذية ومكتب المدعي العام، والتي تهدف إلى تعزيز السيادة وحماية حقوق وحرية مواطنينا، وإذا رأينا ذلك ضروريا، سنكون على استعداد لبدء تغييرات في التشريعات، مما سيسمح بتعزيز مؤسساتنا في المجتمع المدني وحمايتها من الضغوط الخارجية.

وأضاف أن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشئون الداخلية لروسيا هي قضية رئيسية.

وقال كليشاس إن لدينا أدلة كثيرة تسمح لنا بالقول إن التدخل في الشئون الداخلية الروسية هو جزء معتاد من الدول الأجنبية، وتعد على النظام الدستورى، وفي هذه الحالة، نرى أن الدولة ملزمة ببساطة باستخدام كل المصادر المتاحة لحماية سيادتها.

وكان قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي “ناتو” قد يتدخلون في الحملة الانتخابات الرئاسة الروسية في العام المقبل.