نجحت شركة هواوي لأجهزة المستهلك في ان تصبح واحدة من أفضل ثلاث شركات عالمية مصنعة للهواتف الذكية في العالم. متفوقة على عدد من الشركات العالمية الكبرى ذات التاريخ الطويل، حيث ساهم النمو المتواصل الذي تحققه الشركة من خلال طرح منتجات مبتكرة والاستثمار في مجال البحث والتطوير فى اتساع تأثير علامة هواوي التجارية لتنال استحسان وثقة الكثير من العملاء في أكثر من 170 دولة في العالم.

وتركز هواوي على تلبية احتياجات العملاء مع الحرص على الجودة لكونها الركيزة الأساسية للنجاح، بما يساهم في توفير تجربة استخدام لا تُضاهى لتعزز من مكانتها الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، و في عام 2016 حققت العديد من النجاحات الكبرى والنتائج الإيجابية وذلك رغم الركود الذي شهده سوق الاتصالات والتكنولوجيا. فارتفعت ايرادات شركة هواوى السنوية بنسبة 32%، وبلغت قيمة أرباحها الصافية 37.1 مليار يوان صيني أو ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي.

واقتحمت هواوي الأسواق العالمية بقوة، حيث ارتفعت حصتها في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة تصل إلى 15% لكلاهما وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق ” GFK “. بينما أظهرت إحصاءات شركة “الخدمات الاستشارية العالمية” IDC أن الشحنات العالمية من الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة لا تزيد عن 2.3% خلال العام الماضي. بينما ارتفعت شحنات هواوي السنوية بنسبة 29% لتصل قيمتها إلى 139 مليون متخطيةً سقف الشحنات العالمية. كما قفزت إيرادات المبيعات في الشركة بنسبة 44% وتجاوزت قيمتها 179.8 مليار يوان صينى أي ما يعادل 25.9 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت نتائج استبيان Ipsos أن معدل الوعي بالعلامة التجارية العالمية لشركة هواوي قد ارتفع من 76% في العام 2015 إلى 81٪ في العام 2016. كما حلّت هواوي أيضاً في المرتبة 72 من قائمة Interbrand الدولية لأفضل علامة تجارية عالمية في العام 2015 وفي المرتبة 50 من قائمة BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية قيمةً في العالم كما تعتبر هواوى الشركة الصينية الاولى والوحيدة ضمن قائمة Forbes لأعلي العلامات التجارية قيمة لتحتل المرتبة ال88 في عام 2017

وحازت هواوي ثقة واستحسان المستهلكين في العالم بفضل ما تطرحه من منتجات مبتكرة. وكان اخرها إطلاق أحدث الهواتف الذكية المبتكرة HUAWEI P10 و HUAWEI P10 Plus المجهزين بخصائص مبتكرة ترسي معايير جديدة في فن التصوير الفوتوغرافي والفضل وذلك يعود إلى الإمكانيات المتقدمة للكاميرا المصنعة خصيصاً بالتعاون مع شركة لايكا الأشهر في العالم. وقد أحدث هذان الهاتفان المبتكران ضجة كبيرة في السوق بعد الكشف عنهما أثناء المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، ونجحا في حصد العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة “أفضل هاتف ذكي في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2017” المقدمة من موقع “أندرويد أوثوريتي” وجائزة “الهاتف الأفضل” من ديجيتال ترندس بالإضافة إلى جائزة “أفضل هاتف في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2017” المقدمة من المجلة البريطانية تي ثري.

تواصل هواوي تخصيص المزيد من الاستثمارات لدعم الابتكار الذي يحتل أولوية كبرى في جميع أعمالها. فقد أنفقت الشركة في العام 2016 مبلغ 76.4 مليار يوان صيني أي ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي لدعم قسم الأبحاث.