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الكرملين: تميم لم يتناول موضوع الهاكرز الروس مع بوتين
امير قطر تميم بن جمد‎

الكرملين: تميم لم يتناول موضوع الهاكرز الروس مع بوتين

2017-06-07 14:19:27
أ ش أ

أعلن قصر الرئاسة الروسي الكرملين أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتطرق في مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إلى موضوع القراصنة الألكترونيين الهاكرز الروس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعليقا على سؤال بهذا الشأن اليوم الأربعاء “لا، لم يطرح أمير قطر هذا الموضوع”.

ووصف بيسكوف الأنباء التي تزعم بوجود “أثر روسي” في اختراق وكالة الأنباء القطرية بالمزيفة. .وقال في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك”، اليوم: ” هذا تزييف آخر”.

وكانت قناة “سي ان ان” الأمريكية قد زعمت في وقت سابق نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن قراصنة ألكترونيين /هاكرز/ من روسيا يقفون وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات نسبت إلى الأمير تميم وأثارت أزمة حادة في علاقات هذه الدولة العربية مع السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول.

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