منصة "Mintrics" تساعدك على تحليلات الفيديو الاجتماعي

توفر منصة “Mintrics” المقارنة بين الفيديوهات بعضها وبعض عبر الشبكات، وجمع المواسم والحملات في قوائم ثم مقارنتها بعضها ببعض، بالإضافة إلى استخدام خوارزمية مميزة وهو ...