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روسيا تبدأ تطوير مروحيات قتالية جديدة
مروحية روسية لمكافحة الحرائق

روسيا تبدأ تطوير مروحيات قتالية جديدة

2017-06-07 14:16:16
أ ش أ

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف أن روسيا بدأت في تطوير مروحيات قتالية جديدة، آخذة بعين الاعتبار التجربة في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية عن بوريسوف قوله - في تصريحات له اليوم الأربعاء “لقد جرت اجتماعات في وزارة الدفاع جمعنا خلالها منتجي المروحيات بهدف رفع فاعلية مروحيات الطيران العسكري بالدرجة الأولى”.

وأضاف “لقد تجاوب المصنعون، ووضعنا خطة للتنفيذ، وسنراقب سير التنفيذ”.

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