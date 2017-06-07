مصلحة السجون تفرج 224 سجين وفقا للقرار الجمهوري2017-06-07 14:23:16
قررت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأفراج عن 125 من نزلاء السجون، والأفراج الشرطي عن 99 سجينا.
وقالت وزارة الداخلية في بيانا لها اليوم الاربعاء: “فى ضوء تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (167/20177) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.. فقد قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (125) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وتم تنفيذ القرار”.
وأضاف البيان: “ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى تمام الإفراج عن (99) نزيلاً إفراجاً شرطياً”
واختتمت الوزارة البيان قائلة: “يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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