اعتمدت وزارة التخطيط مبلغ 10 مليون جنيه كزيادة مالية لاستثمارات برنامج الكهرباء بمحافظة المنوفية، ضمن موازنة العالم المالي الجاري 2016 – 2017، حتى تتمكن المحافظة من تلبية احتياجات أهالي قرية كفر هلال الصناعية، وتركيب كابلات أرضية بدلا من أعمدة التيار الكهربائي الهوائية.

يأتي هذا الاعتماد استجابة من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمذكرة قدمها رفعت عبد المنعم هلال، عمدة قرية كفر هلال، نيابة عن أهالي القرية، طالب فيها بتخصيص مبلغ 10 مليون جنيه، لمد كابلات كهربائية أرضية بطول 12 كم داخل القرية، حيث تعاني القرية من مشكلة تغير الجهد الكهربائي، مما يؤثر على المصانع العاملة بها.

وأشارت المذكرة إلى تراجع منتجات القرية الصناعية وتوقف بعض المصانع بها، بسبب مشكلة الكهرباء،و أن محافظ المنوفية عمل على مد كابل كهربائي مدفون لتشغيل المصانع وحماية الماكينات والبضائع من التلف نتيجة تغير الجهد الكهربائي الواصل من خلال أعمدة هوائية مكشوفة بطول 13 كم في الأراضي الزراعية كثيرة الأعطال.