نظمت الجالية الإيطالية بمدينة شرم الشيخ حفل إفطار جماعي بالتجارية القديم بمدينة شرم الشيخ، حضره ماريو توريزان، ممثل كبري شركات السياحة الايطالية وبييرباولو بالداتسي، مؤسس جمعية الايطاليين في شرم الشيخ، وانسو ومونيكا، وفنانون وأعضاء الجالية الإيطالية المقيمة بشرم الشيخ.

وأكد ماريو توريزان دعم بلاده قطاع السياحة في مصر، وأن جميع شركات السياحة الايطالية، بدأت تسيير رحلاتها من معظم مدن ايطاليا إلي شرم الشيخ، مشيراً الي أنه اعتباراً من يوليو المقبل، سوف تقوم الشركات بتسيير رحلاتها إلي مدينة شرم الشيخ بواقع 12 رحلة طيران في الاسبوع ، وذلك تلبية لرغبة المسافرين الايطاليين بقضاء عطلاتهم في منتجعات شرم الشيخ ، وتزايد الطلب علي المقصد السياحي المصري. وأضاف، أنه قبل عام 2010 كان السياح الإيطاليون في المركز الثاني في الدول الأكثر إقبالًا علي مدينة شرم الشيخ، وسوف تكون المدينة في المركز الأول للسائح الإيطالي خلال الفترة المقبلة.