قررت هيئة الطيران المدني الإماراتية غلق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية بشكل فوري.

قررت جمهورية جزر القمر المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قررت إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الأردنية عُمان، بعد أن قررت تخفيض مستوى التبادل الدبلوماسي مع الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني اليوم أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وقال المومني إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

وأكد المومني أن الحكومة تامل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على ارضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا.