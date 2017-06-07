مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، خلال مؤتمر عرض نتائج “إزالة التعديات على أراضي الدولة” اليوم خلال كلمة له.

وقال السيسي خلال كلمته: “أن الدولة لم تخطط لتنمية أراضي الدولة خلال السبع سنوات الأخير”، لينظر له رئيس الوزراء، ليقول السيسي ممازحا اياه : “دولة الرئيس زعلان”.