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بالفيديو.. السيسي يمازح رئيس الوزراء خلال مؤتمر «إزالة التعديات على الأراضي»
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالفيديو.. السيسي يمازح رئيس الوزراء خلال مؤتمر «إزالة التعديات على الأراضي»

2017-06-07 14:02:22
محيط - خالد الريس

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، خلال مؤتمر عرض نتائج “إزالة التعديات على أراضي الدولة” اليوم خلال كلمة له.
وقال السيسي خلال كلمته: “أن الدولة لم تخطط لتنمية أراضي الدولة خلال السبع سنوات الأخير”، لينظر له رئيس الوزراء، ليقول السيسي ممازحا اياه : “دولة الرئيس زعلان”.

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