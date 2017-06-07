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الكرملين: قرار تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا يتعارض مع المزاج الأوروبي العام
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: قرار تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا يتعارض مع المزاج الأوروبي العام

2017-06-07 13:55:21
أ ش أ

أعرب المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف عن أسفه لقرار تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، مشيرا إلى أن هذا يتعارض بشكل جدي مع المزاج الأوروبي العام، لأن الدول الأوروبية نفسها تعاني من هذه العقوبات.

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء “إن هذا القرار يدعو للأسف بالطبع، فهذه العقوبات تضر ببلدان الاتحاد الأوروبي وتضرنا على حد سواء”.

وأضاف “نعتقد أن هذه العقوبات غير قانونية، وتتناقض بشدة مع المزاج العام في عواصم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلي أن المنتجين في الاتحاد الأوروبي يتضررون أكثر وأكثر من هذه العقوبات”.

يذكر أن المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس على تمديد العقوبات ضد شبه جزيرة القرم، حيث من المقرر أن يصدر القرار الرسمي يوم 19 يونيو الجاري.

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