توفر منصة “Mintrics” المقارنة بين الفيديوهات بعضها وبعض عبر الشبكات، وجمع المواسم والحملات في قوائم ثم مقارنتها بعضها ببعض، بالإضافة إلى استخدام خوارزمية مميزة وهو مقياس “Mintrics” ، الذي يتيح للعملاء فهم أداء فيديوهاتهم في رقم واحد.

وخلال منصة “Mintrics” تقيس جميع محتوى فيديوهات المشتركين مقابل أفضل أداء في جميع قنوات التواصل الاجتماعي ومقابل متوسط أداء القطاع، كما أنها تحدد أثر العناصر الابتكارية والانفاق على الإعلانات لكل فيديو.

وتعمل هذه المنصة بتكنولوجيا مميزة وفريق قوي، كما أنها تضع العلامات التجارية العالمية أموالًا أكثر في فيديوهات شبكات التواصل الإجتماعي أكثر من أي وقت سبق. ففي الولايات المتحدة فقط، من المتوقع أن يصل الإنفاق على إعلانات الفيديوهات الاجتماعية إلى أربعة ملايين دولار أمريكي مع نهاية هذا العام.

كما توفر “Mintrics” للوكالات ومصممي المحتوى فهما دقيقا لأداء فيديوهاتهم على الفيس بوك ويوتيوب وتويتر وإنستاجرام، خلال منصة واحدة، وسيخصص رأس المال الاستثماري NUMU Capital لخطط Mintrics في التوسع العالمي الشاسع وفي تطوير التكنولوجيا.

ويقول جمال المترب المدير العام ل NUMU Capital، أنه يوجد اليوم ما يزيد على ٥٠٠ ألف فيديو يشكل ١٠٠ مليار مشاهدة تم تحليله على Mintrics ، بما في ذلك BuzzFeed و Disney و American Idol ، و Facebook.

ويقول طارق نصر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ل Mintrics، أن الإقبال الذي نراه من ناشري المحتوى العالمي إلى انعكاس واضح لزيادة المحتوى الرقمي، وهو يحل محل شبكات التلفزيون ، وتستمر ظاهرة الإنترنت. وما يجعل Mintrics جوهرية لمصممي المحتوى والناشرين حول العالم هي أنها ستساعدهم في فهم أداء محتواهم وتعزيز إنتاجهم المستقبلي والحصول على ميزة تنافسية حقيقية.

وقد فازت Mintrics منذ إطلاقها في جائزة Start Up Alley في دبي Lynx ٢٠١٧، والذي سينقل الشركة الناشئة إلى Cannes Lions الاحتفال الدولي للابتكار في يونيو. إن Mintrics هي خريجة Mass Challenge.

ويوجد اليوم ما يزيد على ٥٠٠ ألف فيديو يشكل ١٠٠ مليار مشاهدة تم تحليله على Mintrics ، بما في ذلك BuzzFeed و Disney و American Idol ، و Facebook ، وآخرين. وضمن المميزات الأساسية التي توفرها Mintrics إمكانيتها في المقارنة بين الفيديوهات بعضها وبعض عبر الشبكات، وجمع المواسم والحملات في قوائم ثم مقارنتها بعضها ببعض، بالإضافة إلى استخدام خوارزمية مميزة وهو مقياس Mintrics ، الذي يتيح للعملاء فهم أداء فيديوهاتهم في رقم واحد.

ويقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ل Mintrics طارق نصر ، إن الإقبال الذي نراه من ناشري المحتوى العالمي يشير إلى انعكاس واضح لزيادة المحتوى الرقمي، وهو يحل محل شبكات التلفزيون ، وتستمر ظاهرة الإنترنت. وما يجعل Mintrics جوهرية لمصممي المحتوى والناشرين حول العالم هي أنها ستساعدهم في فهم أداء محتواهم وتعزيز إنتاجهم المستقبلي والحصول على ميزة تنافسية حقيقية.