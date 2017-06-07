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جمهورية جزر القمر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر
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جمهورية جزر القمر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

2017-06-07 13:42:23
وكالات

أعلنت جمهورية جزر القمر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك إثر اتخاذ كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا قرارات مماثلة وانضم إليهم بعض الدول كجمهورية المالديف وجمهورية موريشيوس.

كما انضمت إليهم أيضا الأردن وقطعت العلاقات الدبلوماسيه مع قطر. وأكد وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، محمد المومنى، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التى تنهى أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وقال المومنى إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التى تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع دولة قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فى الأردن.

وأكد المومنى أن الحكومة تامل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا.

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