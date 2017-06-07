اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 60 جنديا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت بالبلاد في يوليو الماضي.

وذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية أن المداهمات الأمنية لضبط الجنود تركزت بمحافظة قونية الكائنة بوسط البلاد بالإضافة إلى 32 محافظة أخرى .

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية بأن السلطات أصدرت أيضا أوامر احتجاز بحق 128 شخصا لهم صلات بشركة نشر

صادرتها الدولة ويزعم ارتباطها بالمعارض فتح الله جولن المقيم بأمريكا والذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب، مشيرة إلى ضبط 39 منهم في عمليات بإسطنبول وسبعة محافظات أخرى.

يذكر أنه منذ يوليو الماضي تم اعتقال قرابة 50 ألف شخص فيما تم فصل 150 ألف آخرين من وظائفهم من بينهم موظفون حكوميون وشرطيون ومعلمون لزعم ارتباطهم بجولن الذي ينفي وقوفه وراء محاولة الانقلاب.