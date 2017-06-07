أعلنت شركة ” دانة غاز ” الإماراتية عن استلامها 40 مليون دولار كدفعة جديدة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية.

وأوضحت الشركة - في بيان نشر على موقعها اليوم الأربعاء ونقلته بورصة أبوظبي للأوراق المالية - أن إجمالي المبالغ المستلمة من مصر خلال عام 2017 بلغت نحو 135 مليون دولار ، وذلك من إجمالي مستحقاتها البالغة 187 مليون دولار.

يذكر أن دانة غاز تسلمت من الحكومة المصرية دفعتين خلال مايو الماضي تقدر بـ 70 مليون دولار ، كجزء من مستحقاتها.

وشهد أداء سهم دانة غاز - المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية - ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم في أعقاب الإعلان عن سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركة.

وسجل السهم ارتفاعا بنسبة 04ر13 % ليصل سعره إلى 52ر0 درهم، فيما بلغ قيم تداولات السهم 82ر49 مليون درهم، بتداول نحو 24ر100 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أوضحت سابقا أن أداء دانة غاز مصر كان قويا على صعيد الإنتاج في الربع الأول من 2017 ، حيث واصل مصنع الوسطاني العمل بطاقته القصوى والتي بلغ معدل إنتاجها اليومي 950ر40 برميل نفط مكافئ يوميا، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من 2016.