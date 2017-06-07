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تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ12 يونيو
محمد مرسي ـ قضية التخابر

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ12 يونيو

2017-06-07 13:08:50
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و25 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية “اقتحام السجون” لجلسة 12 يونيو الجارى، لحضور المتهم “علي عز الدين ثابت” الذى تعذر إحضاره.

وجاء ذلك بعدما قدم ممثل النيابة العامة خطابًا واردًا عن قطاع الشئون القانونية لوزارة الداخلية، إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وأفاد الخطاب بوفاة شاهد الإثبات الثانى اللواء “عاطف شريف سليمان” بتاريخ 24 أبريل 2015، كما تسلمت المحكمة من النيابة، خطابًا آخر يفيد ضبط المتهم الهارب “علي عز الدين ثابت”، ولكن تعذر حضوره فى جلسة اليوم، حيث قررت المحكمة التأجيل.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

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