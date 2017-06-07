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الأكراد يتبنون الهجوم على البرلمان الإيراني وقبر الخميني
تفجير البرلمان الايراني وضريح الخميني

الأكراد يتبنون الهجوم على البرلمان الإيراني وقبر الخميني

2017-06-07 13:07:36
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أكدت مقاتلة كردية أن الأكراد هم من أطلقوا النار في البرلمان الإيراني وقبر الخميني، نافية تبني “داعش” لعملية التفجيرات وإطلاق النار في إيران.

وكتبت كردستمانية تغريدة على تويتر: “هجوم علی برلمان إيران وقبر خميني من قبل صقور كوردستان، نحن من هجمنا واللی یتبناها یتبنی.. المهم الغایة”.

يذكر أن وكالة “سبوتنيك” قالت إن مصدر أمني إيراني أكد أن إطلاق النار حدث في ممر دخول المراجعين والقوات الأمنية تفحص الموقف، مشيرًا إلى وصول مجموعة من القوات الخاصة إلى مقر البرلمان الإيراني عقب حادث إطلاق النار.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن 3 مهاجمين، اثنين بكلاشينكوف والثالث بقنابل يدوية، تبادلوا إطلاق النار مع حراس البرلمان الإيراني، مشيرة إلى احتمال وجود رهائن داخل مبنى البرلمان.

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