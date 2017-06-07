يشهد مسرح الغد بالعجوزة في التاسعة والنصف مساء غدا الخميس إعادة تقديم العرض المسرحى ” ورد وياسمين ” إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ، الذي يعد أول عرض يشارك في صناعته فنانين من أصحاب القدرات الخاصة وأصحاب جميع الإعاقات من إنتاج مسرح الدولة.

وقال المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن العرض يقدم مجانا للجمهور لمدة 15 يوم ، مؤكدا حرصه علي دعم هذا النوع من التجارب المسرحية، يذكر أن ” ورد وياسمين ” عرضت لأول مرة عام 2016 على المسرح العائم .

وقال المخرج شريف فتحى أنه يقدم أوبريت غنائي بمشاركة ذوي الأحتياجات القدرات الخاصة بمشاركة إقزام ، إعاقة ذهنية ، إعاقة حركية ، صم وضعاف سمع ، مكفوفين. يتحدث عرض ” ورد وياسمين ” عن معوقات الحياة التى تعاني منها هذه النماذج من عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم ، وعدد من المشكلات التي يطرحها العرض في محاولة لوجود حلول لها.

“ورد وياسمين ” تأليف وأشعار أيمن النمر ، إيهاب حمدى ، استعراضات سيد فاروق ، ديكور أحمد عبد العزيز ، إخراج شريف فتحى.