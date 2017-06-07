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هوكينز تستمر في تصدر قائمة نيويورك تايمز
باولا هوكينز

هوكينز تستمر في تصدر قائمة نيويورك تايمز

2017-06-07 13:01:48
وكالات - أ ش أ

على مستوى الأعمال الأدبية استمرت رواية “داخل الماء” لباولا هوكينز في المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي فيما جاءت رواية “أسنان التنين” لمايكل كريتشون في المركز الثاني هذا الأسبوع في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.

وفي المركز الثالث جاءت “حكاية الخادمة لمارجريت اتوود وحلت رابعا رواية “الاغواء السادس عشر” لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية “الورطة” لدافيد بالداتشي.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير فجاءت كالتالى :

تصدر كتاب “علم الطبيعة الفلكية لأناس في عجلة” لنيل دي جراس تايسون القائمة للأسبوع الرابع على التوالي كما استمر كتاب الخيار بي” لشيرلي ساندبيرج وآدم جرانت في المركز الثاني هذا الأسبوع.

وجاء كتاب كتاب ” مرثية هيل بيلي” لجى.دي.فانس ثالثا فيما تراجع كتاب “الراشد الأمريكي المندثر” للسناتور بن ساسي للمركز الرابع.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير حل كتاب “قتلة زهور القمر” لدافيد جران.

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