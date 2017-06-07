قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة هي من تضع سعر الأراضي المتعدى عليها، مضيفًا: “بين البائع والمشتري يفتح الله”.

وتابع: “ما حدش يلوي إيدي أو إيد الدولة.. اللى عايز، يشتري بالسعر المحدد واللى مش عاجبه يمشي”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة بمسرح الجلاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومجموعة من المحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية وعدد من شباب المحافظات