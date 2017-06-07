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"أهل البيت بمصر" معرض بنقابة التشكيليين
نقابة التشكيليين

"أهل البيت بمصر" معرض بنقابة التشكيليين

2017-06-07 12:58:29
وكالات - أ ش أ

يفتتح الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين معرض الفنان إسلام يحيى سليم للتصوير الفوتوغرافي، يوم 14 يونيو الجاري ويستمر 10 أيام.

وتستضيف نقابة الفنانين التشكيليين المعرض الثاني من نوعه للفنان باسم “أهل البيت بمصر - قصص لها تاريخ”، الذي يقام تحت رعايتها بالقاعة المستديرة للنقابة بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وقال إسلام يحيى إن المعرض سيقدم صوراً موثقة لتاريخ مشاهد ومساجد ومزارات 150 شخصية من أهل البيت تعرض لأول مرة، والتي تعكس المكانة الدينية والتاريخية والفنية لمصر، من خلال معرض تصوير فوتوغرافي يبين مزاراتهم ومساجدهم التي تقع داخل أحياء ومدن مصر كلها والتي سميت بعضها والكثير منها على أسماء بعض شخصيات أهل البيت.

يذكر أنه كان قد تم افتتاح فعاليات معرض تصوير فوتوغرافي “إحياء ذكرى أهل البيت بمصر ” بنقابة الفنانين التشكيليين في الفترة من 27-31 مايو 2015 ، وقدم صورا موثقة لتاريخ مشاهد ومساجد ومزارات 56 شخصية من أهل البيت عرضت لأول مرة.

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