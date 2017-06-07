أصبحت حاسة الشم وسيلة جديدة للكشف عن الأمراض المختلفة فقد تم استخدام حاسة الشم لدى الكلاب لاكتشاف سرطان الثدى والرئة والأمراض الجلدية .

هذا ما أكد عليه الباحث الفرنسى رولان ساليس المتخصص فى العلوم العضوية - العصبية مما شجع الباحثين فى التفكير فى إنشاء “بنك لروائح بعض الأمراض” التي يتم الحصول على مركباتها الكيميائية من مختلف الدول ومنها فرنسا ، ليتم حفظها فى البنك.

وقد تم اختبار 404 أشخاص من المرضى والأصحاء لإجراء تجارب استخدام الأنف الالكترونية فى الكشف عن بعض الامراض عن طريق رائحة النفس ، حيث توضح الإشارة الالكترونية من نفس المشتبه في إصابتهم بالسرطان بعد تحليلها إصابتهم بالمرض أم لا .

وساعدت الأنف الالكترونية على اكتشاف بعض الامراض العصبية مثل / باركسون / او الشلل الرعاش وتجلط صفائح الدم و8 أنواع من السرطان واعراض الأمعاء المتهيجة ومرض داء كرون.

يشار إلى أن الأطباء وضعوا الخطوط العريضة للتطورات التقنية للبحث عن مركب كيميائي فى الانسان يكشف عن الإصابة بالأمراض ، فيما كشف تقرير من معهد أبحاث ليرنر كليفلاند كلينك أن بعض الروائح تكشف عن العديد من الامراض مثل مرض السكرى والفشل الكلوى والذي يفرز المرضى المصابون رائحة الامونيا خلال التنفس .