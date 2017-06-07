بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لأقوال شاهدي إثبات.

وكانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات “مرسى وبديع” وآخرين من قيادات الجماعة و”حماس”، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية “اقتحام السجون”، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.