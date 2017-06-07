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إجراءات أمنية إيرانية على خلفية الهجوم على البرلمان ومرقد الخميني
عناصر من الشرطة الايرانية - ايران

إجراءات أمنية إيرانية على خلفية الهجوم على البرلمان ومرقد الخميني

2017-06-07 12:57:56
أ ش أ

أصدر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأربعاء، أمراً بعقد جلسة أمنية طارئة في العاصمة طهران، على خلفية الاعتداءين المسلحين على مجلس الشورى الإيراني ومرقد الإمام الخميني بجنوب العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

كان مسلح فتح النار في مرقد الإمام الخمیني في جنوب طهران، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنین بجروح.

وأكد المدیر العام للعلاقات العامة في مرقد الإمام الخمیني علي خليلي، في تصریح لوكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” وقوع حادث إطلاق النار في المرقد، وقال إن شخصا قام بإطلاق رصاصتین في الضلع الغربي للمرقد.

وأضاف خلیلي أن الشخص كان یحمل قنبلة يدوية، وبعد إطلاق النار بادر بتفجیر نفسه أمام مقر “بنك كشاورزي” الزراعي بالقرب من المرقد.

وأشار مدیر دائرة التشریفات في مرقد الإمام الخمیني، حدادي، إلى أن عدد المسلحین كان يتراوح بين 3 و 4 أشخاص، وأطلقوا النار من أسلحة “الكلاشنكوف”.

وأوضح حدادي، أنه فی خطوة منسقة قامت مجموعتان بإطلاق النار في مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخمیني بالتزامن مع بعض.

وأضاف أن الأوضاع الأمنیة حالیا في المرقد طبیعیة والقوات الأمنیة تشرف على الأوضاع.

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