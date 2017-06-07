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جيش مصر يتقدم مركزا فى تصنيف أقوى جيوش العالم ويحتل المرتبة الـ11 عالميا
وزير الدفاع صدقي صبحي ‎

جيش مصر يتقدم مركزا فى تصنيف أقوى جيوش العالم ويحتل المرتبة الـ11 عالميا

2017-06-07 12:55:30
وكالات

تقدم الجيش المصرى مركزا فى تصنيف أقوى الجيوش بالعالم حسب تصنيف موقع “جلوبال فاير باور” الأمريكى ، حيث احتل الجيش المصرى المركز الـ11 عالميا والأول عربيا.
وكان الجيش المصرى يحتل المركز الـ12 عالميا خلال آخر تصنيف ، ولعل السبب فى تقدم الجيش المصرى مركزا هو محاربته الإرهاب والمعدات الحديثة التى امتلاكها مؤخرا مثل حاملة الطائرات الفرنسية الميسترال ومقاتلات “الرافال” الفرنسية المتطورة

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