أكد الباحث السياسي بمركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” كرم سعيد، أن العمليات الإرهابية التي ضربت البرلمان وضريح “الخميني” العاصمة الإيرانية طهران استهدفت النموذج الرمزي للدولة الإيرانية وقدرات الدولة الإيرانية، موضحا أن الهجمات تعتبر رسالة مفادها أن إيران ليست بعيدة عن أيدي الإرهاب.

وأشار كرم سعيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أنه هناك احتمالية لتورط “داعش” الإرهابية نظرا للعملية الانتحارية التي استهدفت مرقد “الخميني”، رافضا أيضا استبعاد اتهام الجماعات المعارضة المسلحة في إيران.

وتوقع أن تشهد إيران مزيد من استهداف الإرهابيين والمسلحين نظرا لتدخلها ومواقفها في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وكانت العاصمة الإيرانية “طهران” قد شهدت هجومين استهدافا البرلمان الإيراني ومرقد “الخميني” اليوم الأربعاء.