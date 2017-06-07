 Moheet on google
الأربعاء 7 يونيو 2017 02:45 مساءً
روابط سريعة
باحث: إيران ستشهد مزيد من الاستهداف بسبب تدخلاتها بالمنطقة
شخص مسلح يظهر بشرفة البرلمان الإيراني أثناء العمليات الإرهابية
شخص مسلح يظهر بشرفة البرلمان الإيراني أثناء العمليات الإرهابية

باحث: إيران ستشهد مزيد من الاستهداف بسبب تدخلاتها بالمنطقة

2017-06-07 13:52:05
محيط - خالد الريس

أكد الباحث السياسي بمركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” كرم سعيد، أن العمليات الإرهابية التي ضربت البرلمان وضريح “الخميني” العاصمة الإيرانية طهران استهدفت النموذج الرمزي للدولة الإيرانية وقدرات الدولة الإيرانية، موضحا أن الهجمات تعتبر رسالة مفادها أن إيران ليست بعيدة عن أيدي الإرهاب.
وأشار كرم سعيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أنه هناك احتمالية لتورط “داعش” الإرهابية نظرا للعملية الانتحارية التي استهدفت مرقد “الخميني”، رافضا أيضا استبعاد اتهام الجماعات المعارضة المسلحة في إيران.
وتوقع أن تشهد إيران مزيد من استهداف الإرهابيين والمسلحين نظرا لتدخلها ومواقفها في الوطن العربي والشرق الأوسط.
وكانت العاصمة الإيرانية “طهران” قد شهدت هجومين استهدافا البرلمان الإيراني ومرقد “الخميني” اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3